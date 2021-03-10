Общество

Около 5 тысяч жителей Псковской области ежегодно сдают кровь

Около 5 тысяч жителей Псковской области ежегодно сдают кровь и ее компоненты на региональной станции переливания крови. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Нужды государственных медицинских организаций в крови и ее компонентах обеспечиваются в полном объеме», - отметила она.

Общественник в своем обращении предложил рассмотреть вопрос о повышении компенсационных выплат донорам, сдающим кровь и ее компоненты. «Полагаю, такая мера увеличит количество доноров крови в регионе и повысит престиж донорства», - заметил он.

Марина Гаращенко ответила, что в соответствии с пунктом 2 приказа Минздрава России от 26 апреля 2013 года № 265н «О случаях возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера» размер денежной компенсации составляет 5% от действующей на дату сдачи крови и (или) ее компонентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте России, на территории которого совершена донация.

«Величина прожиточного минимума на 2021 год в Псковской области установлена постановлением администрации Псковской области от 2 февраля 2021 №14 и составляет для трудоспособного населения 12 790 рублей», - добавила председатель комитета.