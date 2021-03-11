Общество

Магазин Sinsay откроется в Пскове

Магазин польского бренда Sinsay откроется в ближайшее время в торговом комплексе «ПИК 60» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации комплекса.

«Это будет полноформатный магазин площадью 1700 квадратных метров, - рассказали в администрации. - Он станет самым большим магазином сети в нашим регионе».

«Польский бренд SinSay отвечает потребностям подростков, а также молодых женщин и мужчин, родителей и их детей. Он удовлетворяет вкусы девушек и юношей, которые хотят выглядеть модно не только в школе, но и на вечеринке. Бренд также предлагает широкий ассортимент одежды и аксессуаров для активных и независимых молодых людей, которые ценят повседневный стиль и комфорт по разумной цене», - говорится в сообщении.

Предложение бренда дополнено коллекциями детской одежды и аксессуаров, а также элементами дизайна интерьера.