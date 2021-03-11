Общество

Власти решают проблему с подтоплением территории лицея в Пскове

Власти отреагировали на опубликованную на сайте губернатора жалобу, касающуюся подтопления территории социально-экономического лицея №21 имени Героя России С. В. Самойлова талыми водами и дождем.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов ответил, что управление образования администрации Пскова направило обращение в управление городского хозяйства с просьбой оказать содействие в установлении причин подтопления территории лицея и подходов к образовательному учреждению дождевыми и талыми водами и устранении проблем.

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Также управление обратилось в управление по градостроительной деятельности администрации города с просьбой помочь в организации парковочных мест и подъездных путей к лицею для обеспечения требований безопасности во время подвоза детей к образовательному учреждению, добавил Александр Седунов.