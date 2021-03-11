Общество

Миронов призвал выделить средства на индексацию пенсий работающим россиянам

Предусмотреть выделение средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам при корректировке федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Официальное письмо на этот счет сегодня было направлено на имя главы кабмина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

В своем обращении Миронов отмечает, что 6 октября 2020 года по итогам встречи президента Владимира Путина с руководителями четырех парламентских фракций глава государства дал поручение правительству подготовить предложения по решению вопроса индексации пенсии работающим пенсионерам.

31 декабря Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года. Одно из них было адресовано правительству – в срок до 1 февраля этого года представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

17 февраля Владимир Путин провел очередную видеоконференцию с руководителями фракций Госдумы, на которой снова была подтверждена актуальность данной проблемы.

В соответствии с заявлением заместителя руководителя администрации президента, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, указанные предложения были представлены в адрес администрации президента. Однако предложения не были реализованы, и вопрос индексации до сих пор не решен.

«Убежден, что этот вопрос требует своего скорейшего решения. Более семи миллионов граждан нашей страны в предыдущие годы добросовестно вносили взносы в Пенсионный фонд, и теперь они ожидают восстановления социальной справедливости, – заявил Сергей Миронов. - На основании изложенного прошу вас рассмотреть возможность предусмотреть выделение дополнительного объема бюджетных ассигнований для индексации и выплаты пенсий работающим пенсионерам при корректировке параметров федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов и внесении соответствующего проекта федерального закона на рассмотрение Государственной Думы».