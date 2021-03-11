Псковичей призывают сообщать полиции, где торгуют наркотиками

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 15 и продолжится до 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрация региона.
В ведомстве призывают осознающих опасность наркомании псковичей проявлять бдительность и принимать активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.
«Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических и психотропных веществ, обращайтесь в управление МВД России по Псковской области и территориальные органы МВД на районном уровне, - отмечают в памятке для населения региона. - Ни одно обращение не останется без внимания. Конфиденциальность гарантируется».
УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России».
«Телефон доверия»: (8112) 59-22-33. Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49. Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области»: (8112) 56-60-16.
Сообщение также можно отправить на сайт УМВД России по Псковской области.