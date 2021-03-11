Общество

«Сообразим на троих»: Рост цен как фактор жизни России в год больших выборов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Центральная тема обсуждения - рост цен как фактор общественно-политической жизни России в год больших выборов.

Насколько серьезно может повлиять на общественные настроения ухудшение социально-экономического положения? Есть ли у властей эффективные рычаги для сдерживания цен на продукты питания? Поможет ли сохранить стабильность принятие нового закона о фейках или, наоборот, оно спровоцирует недовольство людей?

Об этом и многом другом сегодня поговорили ведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.