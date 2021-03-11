Общество

В Псковской области обсудят поправки в закон о занятости

Обсуждение внесения поправок в закон о занятости пройдет во всех субъектах РФ на площадках «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

В дискуссии примут участие депутаты от партии всех уровней, представители профсоюзов и эксперты, сообщил первый заместитель руководителя фракции партии Андрей Исаев. Предложения будут учтены при подготовке к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

«Мы ожидаем, что из регионов поступят предложения о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий населения. Речь идет, прежде всего, о защите интересов молодых специалистов, инвалидов, лиц предпенсионного возраста», - добавил Андрей Исаев.

Кроме того, в пакете поправок могут появиться нормы о стимулирующих выплатах работодателям, которые принимают на работу социально уязвимые категории граждан.

Новый законопроект предусматривает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Это позволит создать единую для всей страны систему и перейти от внешней трудовой миграции к внутренней — рабочие места будут заняты в первую очередь жителями России, а не приезжими, пояснили в партии.