Общество

Как псковичи провели гендерные праздники

МТС проанализировала обезличенные большие данные и использование цифровых сервисов экосистемы компании в праздничные выходные Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Об этом сообщила директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко на своей странице в Facebook. Согласно полученной статистике, мужчины активнее, чем женщины поздравляли с гендерными праздниками, а женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина.

Поздравления в мессенджерах и соцсетях

23 февраля мужчины общались в мессенджерах в два раза активнее, чем обычно, женщины — так же как в обычный выходной день. 8 марта трафик увеличился в 2,5 раза у всех пользователей, а также на 30% вырос объем данных, передаваемый в Instagram, профиль использования социальных сетей мужчинами не изменился. Голосовой трафик в праздничные дни не отличался от обычных выходных.

Праздничный завтрак и доставка вместо ужина

8 марта мужчины проснулись в среднем на 26 минут раньше, чем обычно, 23 февраля — в обычное время. Подъем в праздничные дни для женщин не отличался от других выходных дней.

В День защитника Отечества многие женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина – траты в этой категории возросли на 40% по сравнению с обычным выходным днём. В Международный женский день расходы на заказы еды на дом у мужчин и женщин увеличились на 38%.

В дни праздников 23 февраля и 8 марта траты на алкоголь у представителей обоих полов выросли примерно на 30%, средний чек у мужчин был выше примерно на 10%.

В топе фильмов для домашнего просмотра в День защитника отечества среди пользователей МТС ТВ было кино, рассчитанное на мужскую аудиторию, — «Ford против Ferrari», «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота» и «Мальчишник в Европе». 8 марта женщины выбирали фильмы для просмотра вместе с остальными домочадцами — среди просмотров лидировал «Стендап под прикрытием», мультфильм «Последний богатырь: Корень зла» и «Непосредственно каха».

Праздник начинается в субботу

Отмечать гендерные праздники в ресторанах россияне начали уже с первого праздничного выходного — траты в ресторанах в субботу, 21 февраля и 6 марта, выросли примерно на 20%. В День защитника Отечества рост составил уже 28%, а Международный женский день – 85%.

23 февраля и 8 марта женщины на 30% чаще вызывали такси, среди мужчин расходы в этой категории увеличились только в День защитника Отечества на 24%.