Общество

ВЦИОМ о подарках на 8 марта: ожидания женщин не совпали с планами мужчин

Почти треть опрошенных россиянок мечтали получить в подарок путевку на отдых, но это желание исполнилось только у 1% женщин, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Большинству женщин (66%) преподнесли в подарок цветы, которые стали и самым желанным подарком (хотели их получить 33% опрошенных). Алкоголь, конфеты и деликатесы стоят на втором месте по частоте дарения — их получили 36% россиянок, но предпочли бы только 5%.

Парфюмерия, косметика и бижутерия остановились на третьем месте по популярности среди подарков женщинам в этом году — их получили 23% (мечтали о них 13%). Деньги или подарочный сертификат были вручены 20% прекрасных дам, хотя хотели увидеть их 26%.

Каждая десятая дама получила в подарок одежду или обувь (9%), однако грезили о таком подарке 6% россиянок. Также по 6% обновили свои бытовые приборы (хотели этого в два раза больше опрошенных - 12%) и сувениры (их ожидали получить только 2%).

Не всем мечтам суждено было сбыться: о билетах на концерт, в театр или об ужине в ресторане мечтали 24% дам, но исполнили свою мечту только 3% россиянок. Гаджеты, мобильные телефоны получили на 8 Марта 4% опрошенных, но думали о них 13%. Недооцененным подарком на Международный женский день оказалась и книга: о ней мечтали 10%, а получили 2% опрошенных.