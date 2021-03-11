Общество

Выставки динозавров и бабочек откроются в Пскове 20 марта

Интерактивная выставка «Вторжение динозавров» и выставка живых тропических бабочек откроются в Пскове 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставок.

«У вас есть замечательная возможность до 20 марта приобрести билеты по акционной цене. Взрослый и детский билет - всего 350 рублей. Билет действует на любую дату посещения», - рассказали организаторы о цене билетов на посещение выставки динозавров.

Стоимость билетов на выставку динозавров после 20 марта составит:

взрослый - 500 рублей (будни);

детский - 450 рублей (будни);

взрослый - 550 рублей (выходные дни);

детский - 500 рублей (выходные дни).

Стоимость билетов на выставку бабочек:

взрослый - 300 рублей;

детский - 250 рублей.

Выставки пройдут с 20 марта по 11 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2). Обе выставки будут работать с 11.00 до 20.00.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 8-902-241-02-02, 8-919-501-91-95.

Билеты можно приобрести в торговом центре «Империал» на 1 этаже и в кассе выставки в СРП «Простория».

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