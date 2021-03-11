Выставки динозавров и бабочек откроются в Пскове 20 марта

Интерактивная выставка «Вторжение динозавров» и выставка живых тропических бабочек откроются в Пскове 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставок.
«У вас есть замечательная возможность до 20 марта приобрести билеты по акционной цене. Взрослый и детский билет - всего 350 рублей. Билет действует на любую дату посещения», - рассказали организаторы о цене билетов на посещение выставки динозавров.
Стоимость билетов на выставку динозавров после 20 марта составит:
Стоимость билетов на выставку бабочек:
Выставки пройдут с 20 марта по 11 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2). Обе выставки будут работать с 11.00 до 20.00.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 8-902-241-02-02, 8-919-501-91-95.
Билеты можно приобрести в торговом центре «Империал» на 1 этаже и в кассе выставки в СРП «Простория».
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