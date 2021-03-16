Общество

Псковичи могут приобрести продукцию «Прасковья Молочкова» со скидками в «Империале»

До конца марта в гипермаркете «Империал» действуют скидки по фирменной карте на молочную продукцию бренда «Прасковья Молочкова».

Дешевле, чем обычно, можно приобрести следующие товары:

- паста творожная 4% жирности 0,23 кг (острая и пряная в ассортименте) - 69 рублей (цена без скидки - 89 рублей);

- майонез «Провансаль» 67%-ной жирности (0,35 кг ГОСТ) - 67 рублей (цена без скидки - 95 рублей);

- творог 0,2%-ной жирности (0,35 кг контейнер) - 85 рублей (цена без скидки - 109 рублей);

- паста творожная 4% (упаковка 0,23 кг, в ассортименте: с клюквой, с ванилью, с изюмом, с курагой) - 66 рублей (цена без скидки - 88 рублей);

- бифидок жирностью 2,5% (0,33 кг ПЭТ-бутылка) - 30 рублей (цена без скидки - 37 рублей);

- снежок 2,5%-ной жирности (0,33 кг ПЭТ-бутылка) - 28 рублей (цена без скидки - 35 рублей);

- сыр мягкий 40% (0,3 кг, в ассортименте: классический, острый, с зеленью) - 191 рубль (цена без скидки - 262 рубля).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!