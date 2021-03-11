Общество

Приставы арестовали пять автомобилей псковича за долг по кредиту

Владелец пяти автомобилей выплатил долг по кредиту после запрета на регистрационные действия с его транспортными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Житель Псковского района заработал долг в 1,5 млн рублей, не оплачивая кредитные взносы, в связи с чем судебные приставы предприняли в отношении имущества мужчины комплекс мер принудительного исполнения.

В собственности у мужчины оказалось сразу несколько автомобилей: ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, «Mercedes-Benz» и «Opel Vectra». Для восстановления возможности беспрепятственного распоряжения своим имуществом, мужчина полностью погасил всю сумму задолженности.

Запрет на регистрационные действия со всех автомобилей сняли.