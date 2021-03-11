Общество

«Растаявшую» лестницу в Ботаническом саду Пскова приведут в порядок до 19 марта

Лестницу в Ботаническом саду Пскова приведут в порядок до 19 марта. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, отвечая на обращение псковички, опубликованное на сайте губернатора.



Фото: губернатор60.рф

Ранее женщина указала на то, что лестница «растаяла» вместе со снегом. Сити-менеджер отметил, что в 2019 году ООО «Гепард» заключило муниципальный контракт на капитальный ремонт лестницы в Ботаническом саду, в декабре 2020 года объект сдали в эксплуатацию.

«При осмотре лестницы 1 марта выявлены следующие дефекты: сколы и выбоины на поверхностях и торцах ступеней; обнажение стальных прутков армирования; расслоения в результате утраты бетоном прочности, коррозия бетона. В соответствии с заключенным контрактом срок гарантии на выполненные работы и входящие в них материалы устанавливается продолжительностью 5 лет от даты подписания акта выполненных работ», - сообщил Александр Братчиков.

В адрес ООО «Гепард» направили претензию о необходимости в срок до 19 марта за свой счет устранить дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, добавил глава администрации Пскова.