Общество

Через «Бурачки» в феврале-марте провезли в 7 раз больше цветов, чем годом ранее

Более 148 миллионов свежих цветов и горшечных растений ввезли через МАПП «Бурачки», расположенный на российско-латвийской границе в Псковской области в период с февраля до 10 марта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузопоток цветочной продукции увеличился в 7 раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Основной объем поставляемых срезанных цветов был выращен в Зимбабве, Эквадоре, Колумбии, Израиле, Японии, Кении, ЮАР, Коста-Рике, США, Республике Суринам, Германии, Италии, Испании, Турции; горшечных растений – в Венгрии, Португалии, Бельгии и Польше.

Из Латвии, Литвы и Словакии более 3 млн цветов и 52 тысячи горшечных растений прибыли в Санкт-Петербург, более 136 млн цветов и 3,7 млн растений — в Москву и Московскую область, более 2 млн цветов и почти 6 тысяч горшечных растений – в Ленинградскую область, а также почти 2 млн цветов – в Новосибирскую область и 1,5 млн цветов и 23 тысячи комнатных растений – в Тюменскую область.