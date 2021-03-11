Общество

Великолучанка поблагодарила врачей за спасение ее 100-летней родственницы

Великолучанка поблагодарила медиков, которые спасли жизнь ее тете, в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Хочу передать самую искреннюю благодарность двум замечательным, душевным людям - фельдшерам бригады скорой медицинской помощи из Великих Лук, которые 3 февраля буквально вырвали из лап смерти мою тетю. Этих профессионалов высокого класса, очень ответственных и отзывчивых врачей зовут Роман Гайдо и Влада Лопаткина», - написала женщина.

Великолучанка рассказала, что ее тетя почувствовала себя плохо около 10-ти часов вечера, после чего сразу же вызвала скорую помощь.

«Доктора сказали, что у нее состояние, близкое к коме, скорее всего, из-за нарушения мозгового кровообращения. И как же я была рада, когда доктора привели ее в чувство! Я очень боялась потерять мою тетю. И я очень счастлива, что врачи спасли ее. Хочется, чтобы как можно больше людей узнали, что у нас есть такие отличные и добросовестные медицинские работники», - поделилась автор сообщения.

В своем комментарии женщина отметила, что 6 января ее родственница отметила 100-летний юбилей.

«Михаил Юрьевич! Очень хочется, чтобы вы обратили внимание на то, что я рассказала. И чтобы медицинское руководство это тоже увидело. Эти врачи достойны похвалы», - обратилась к губернатору женщина.