Общество

На строительство ФАПов в районах Псковской области направят 145 млн рублей

Реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в Псковской области обсудил губернатор Михаил Ведерников с председателем профильного регионального комитета Мариной Гаращенко. Встреча состоялась сегодня, 11 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Они детально проанализировали мероприятия, запланированные на текущий год. Так, председатель комитета проинформировала, что в 2021 году в ряде муниципалитетов планируется возвести 23 модульных ФАПа. На эти цели в общей сложности будет направлено 145 млн рублей.

В 2021 году запланировано также обеспечение медицинских организаций 93 специализированными автотранспортными средствами, из которых 20 единиц поставлены в Псковскую область досрочно в декабре 2020 года и уже находятся в эксплуатации. Оставшиеся 73 автомашины будут приобретены во II квартале этого года.

Капитальный ремонт запланирован в 30 медицинских учреждениях, оказывающих населению амбулаторную и стационарную медицинскую помощь. Для этого в рамках региональной программы будет выделено 165 млн рублей. Еще 129 млн рублей направят на приобретение современного медицинского оборудования.

Михаил Ведерников напомнил о том, насколько актуальна эта программа для региона, так как многие медицинские организации на местах остро нуждаются в модернизации. Особое внимание он обратил на необходимость внимательно отнестись к подготовке проектно-сметной документации, а также своевременно организовать и провести конкурсные процедуры. Марине Гаращенко глава региона поручил взять на личный контроль реализацию всего комплекса мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения и выразил готовность лично подключиться к решению наиболее сложных вопросов.

Напомним, что программа модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области утверждена в декабре 2020 года. Для Псковской области установлен максимальный размер федерального софинансирования — 97,7%. Финансирование региональной программы составит 2,8 млрд рублей. На плановый трехлетний бюджетный период выделено 1,49 млрд рублей, на 2021 год — более 495 млн рублей.