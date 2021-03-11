Общество

В Западном военном округе готовятся к празднованию Дня Победы

Более 50 тысяч человек примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 26 регионах дислокации войск Западного военного округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Более 50 тысяч человек отобрано для участия в 6 парадах и 157 торжественных шествиях с участием войск, вооружения, военной техники и авиации, среди них около 35 тысяч – военнослужащие ЗВО, почти 15 тысяч – сотрудники иных силовых ведомств», – уточнил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

В механизированных колоннах запланировано участие 1237 единиц военной техники, в авиационной части - 54 боевых и транспортных самолетов и вертолетов. Механизированные колонны возглавят исторические образцы боевой техники времен Великой Отечественной войны – танки Т-34 и самоходные установки Су-100.