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Общество

Все лучшее - детям: как оформить пособие на ребенка до 3 лет

12.03.2021 09:50|ПсковКомментариев: 0

Знаете ли вы, что семья, где появился ребенок и среднедушевой доход не превышает 24552 рублей, имеет право на детское пособие? Проще говоря, многие семьи, живущие в Псковской области (если не каждая), до исполнения ребенку трех лет могут претендовать на выплату 11542 рубля. Только надо заявить об этом куда следует. Рассказываем, куда обращаться и какие документы понадобятся.

 

Потрудитесь заявить

С 1 марта в России отменили беззаявительную процедуру выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Ранее процедуру выплат на детей, родившихся не ранее 1 января 2018 года, упростили в связи с пандемией, выплаты продлевали автоматически. Граждане могли подать заявления и отправить документы в уполномоченные учреждения комитета по соцзащите Псковской области по электронной или обычной почте, по предварительной записи, а также через МФЦ.

Да, без заявлений было удобно и спокойно: сложно найти человека, который по доброй воле отправился бы в странствие по разным инстанциям. Еще сложнее представить такие «прогулки», когда у тебя дома подрастает шкодливый карапуз, которого не на кого оставить.

Выяснилось, что свои плюсы в беззаявительной процедуре есть и для органов власти: это сократило нагрузку специалистов уполномоченных учреждений комитета, поскольку не требовалось рассмотрение документов граждан и направление запросов в различные ведомства и организации. При этом никаких проблем, связанных с изменением порядка выплат в период пандемии, не возникло.

Однако отныне, хотим мы того или нет, придется вернуться к прежней схеме: родителям, ребенку которых исполнится год, для продления льготы придется идти во все тяжкие по всем кабинетам и собирать необходимые документы, которые станут основанием для назначения социальной выплаты. Так же нужно поступить при достижении ребенком возраста двух лет. Кроме того, придется информировать органы соцзащиты и Пенсионный фонд России о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. По закону переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребенка.

Добавим, что на первого ребенка деньги выплачиваются напрямую из федерального бюджета, на второго - из средств материнского капитала.

В настоящее время на территории Псковской области ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, предусмотренную Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», получают 4893 семей. В нашем регионе не все семьи, имеющие право на получение данной меры социальной поддержки, оформили ее до пандемии, поскольку в соответствии с действующим законодательством гражданин имеет право подать заявление на предоставление данной выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Предъявите документы

Как сообщили в региональном комитете по соцзащите, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Гражданам, у которых заканчивается срок предоставления данной выплаты, необходимо обратиться в уполномоченные учреждения комитета или в МФЦ. При себе необходимо иметь следующие документы:

- документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей;

- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;

- документ, подтверждающий расторжение брака;

- сведения о доходах членов семьи за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем подачи заявления (в 2021 году доход на одного члена семьи не должен превысить 25 186,00 рублей);

- справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу (в случае если супруг военнослужащий, проходящий военную службу по призыву);

- документы, подтверждающие реквизиты счета.

По всем вопросам, связанным с предоставлением ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка можно обращаться в уполномоченные учреждения комитета (все необходимые адреса и телефоны есть на сайте комитета), а также задавать интересующие вопросы в профилях комитета в социальных сетях Инстаграм, Вконтакте или Фейсбук (отметим, что специалисты откликаются на комментарии, обратная связь налажена).

Документы на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в настоящее время можно подать в уполномоченные учреждения комитета:

- лично по предварительной записи;

- через МФЦ;

- посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления;

- посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг» с дальнейшим предоставлением оригиналов документов в уполномоченные учреждения комитета.

Предоставление документов на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка онлайн не предусмотрено.

Среднедушевой доход - это сумма доходов всех членов семьи за 12 месяцев, поделенная на количество членов семьи. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода, включаются родитель, усыновитель или опекун ребенка, супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолетние дети.

Прожиточный минимум трудоспособного населения устанавливают регионы. При назначении ежемесячной выплаты среднедушевой доход сравнивают с прожиточным минимумом за второй квартал предыдущего года.

Например: доходы женщины за 12 месяцев расчетного периода составили 200 тысяч рублей. Доход супруга за год — 350 тысяч рублей. В семье в 2021 году родился первый ребёнок. Среднедушевой доход для этой семьи: (200 000 руб. + 350 000 руб.) / 12 мес. / 3 чел.= 15 277,78 руб. Это меньше двух прожиточных минимумов (24552 рублей), значит, стоит собрать документы.

Сами мы не местные

Часто бывает так, что ребенок прописан по месту жительства бабушки, допустим, в Санкт-Петербурге, а проживает фактически в Пскове вместе с родителями. Куда подавать документы в таком случае?

Как разъяснили в региональном комитете по соцзащите, согласно пункту 5 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подается гражданином по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения, непосредственно либо через МФЦ.

Возвращаясь к нашей гипотетической семье: вы можете подать заявление на получение данной меры социальной поддержки в уполномоченные учреждения комитета или МФЦ в Пскове. Но при этом от вас попросят предоставить документы, подтверждающие адрес фактического проживания. Это может быть договор аренды или, например, временная регистрация.

Пополнение в семье - событие всегда радостное, но зачастую оно ставит молодых родителей перед финансовыми трудностями. Памперсы, питание, игрушки, одежда – голова кругом! Конечно, в такой ситуации лишних денег не бывает.

Елена Никитина

Фото: pexels.com

Источник: Псковская Лента Новостей
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