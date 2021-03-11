Общество

За использование флага России на незаконных акциях предложили штрафовать

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой о введении административной ответственности за использование флага России на незаконных акциях. Об этом 12 марта стало известно из соответствующего письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева, пишут «Известия».

В качестве наказания Федоров предлагает использовать штрафы, которые в настоящее время установлены за нарушение порядка использования государственных символов. Осужденным по этой статье может грозить до 3 тысяч рублей — таков размер штрафа для физлиц, или 100–150 тысяч рублей для юрлиц.

Федоров отметил, что флаг России часто используется на незаконных акциях, и это не попадает ни под административную, ни под уголовную ответственность, хотя их использование на подобных мероприятиях можно трактовать как посягательство на достоинство государственного символа. «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях», — цитирует RT письмо депутата.

4 марта стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсуждает попытки влияния на детей и подростков через зарубежные социальные сети. Речь также идет о массовых призывах к подросткам участвовать в незаконных акциях. Ранее, в феврале, президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

23 и 31 января, а также 2 февраля в ряде крупных российских городов прошли несогласованные акции, которые были организованы сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.