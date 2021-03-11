Общество

Глава Пушкиногорского района вступил в профсоюз

Председатели областных профсоюзных организаций посетили с рабочим визитом в Пушкиногорский район, где провели совместное совещание с главой муниципалитета Александром Барановым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В ходе совещания стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании, коллективно-договорную кампанию, проводимую профсоюзами в хозяйствующих субъектах, вопросы занятости населения, охраны труда и молодежную политику.

Отдельно они остановились на возможности увеличения профсоюзного членства и создания новых профсоюзных организаций. Глава района Александр Баранов отметил важность совместной, консолидированной работы с профсоюзами, поддержал идею создания профсоюзной организации в администрации района.

«Он сам написал первое заявление на вступление в профсоюз государственных учреждений и общественного обслуживания, продемонстрировав пример настоящего, социально-ориентированного руководителя», - обратили внимание в Псковском облсовпрофе.

После проведенного совещания делегация посетила Пушкиногорское райпо и хлебозавод. Численность работников хлебозавода – 29 человек.Там производят более 40 видов хлебобулочных изделий, 12 наименований пряников и печенья, а также более 30 видов кондитерской продукции. Продукция высокого качества представлена, в том числе в учреждении профсоюзов – на туристической базе «Пушкиногорье». Что называется кооперация в действии, отметили облсовпрофе.

«Благодарим главу района Александра Баранова за теплый прием и конструктивную направленность, руководителя совета Пушкиногорского райпо Елену Николаевну за совместную работу и экскурсию непосредственно на производство. Всех участников благодарю за насыщенный и результативный рабочий день», – резюмировал председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.