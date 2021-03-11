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Общество

Консультации врачей получат клиенты в «День здоровья в Сбере»

12.03.2021 11:03|ПсковКомментариев: 0

Ежегодное мероприятие «День здоровья в Сбере» стартует сегодня, 12 марта. Во всех офисах СберБанка станут доступны продукты СберЗдоровья — «Все врачи онлайн» и «Путь к здоровью». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Клиенты, которые приобретут эти продукты, смогут получить неограниченное общение с терапевтом, педиатром, а также четыре консультации с узкопрофильными специалистами (невролог, гинеколог, ЛОР, кардиолог и другие) в течение года, с которыми можно проконсультироваться из любого места в режиме 24/7, воспользовавшись компьютером или приложением в смартфоне. Дежурный терапевт ответит в течение 1-2 минут.

Также в ряде регионов станет доступно предложение, включающее, помимо телемедицинских консультаций, запись на очные приемы к врачам на тот случай, если по итогам онлайн-общения клиенту порекомендуют посетить клинику для осмотра, обследования или сдачи анализов. Это только часть продуктовой линейки СберЗдоровья, доступной во всех отделениях Сбера в России.

Сегодня клиенты в офисах СберБанка получат специальные промокоды для бесплатных онлайн-консультаций. Чтобы воспользоваться предложением, нужно прийти в отделение СберБанка и получить консультацию о новых продуктах у сотрудников. Менеджеры помогут установить приложение СберЗдоровье, покажут как им пользоваться и расскажут о продуктах индустрии здравоохранения экосистемы Сбера, ответят на вопросы.

«В период пандемии Сбер одним из первых организовал "горячую линию", которой воспользовались почти полмиллиона россиян. Программа по удаленному мониторингу больных СберЗдоровья и наши новейшие разработки с применением ИИ, которые позволили определять вероятный диагноз заболевания по снимкам КТ, спасли сотни жизней, - рассказала заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. - Применяя самые высокие стандарты по защите здоровья сотрудников и клиентов, Сбер активно продолжает развивать индустрию здравоохранения в рамках своей экосистемы и делать все, чтобы качественная медицина и лекарства были доступны как можно большему числу жителей нашей страны».

День здоровья в Сбере планируют проводить каждый год во вторую пятницу марта. Как сообщают в банке, это мероприятие станет напоминанием десяткам миллионов россиян о том, как важно заботиться о здоровье — своем и своих близких.

Теги: #врачи #Сбербанк #день здоровья
Источник: Псковская Лента Новостей
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