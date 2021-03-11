Общество

Более 25 тонн молочной продукции развернули на границе в Псковской области

Инспекторы Россельхознадзора вернули 26,5 тонн молочной продукции в Белоруссию за праздничные выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукцию животного происхождения перевозили на двух автотранспортных средствах в Москву и Краснодар. Должностные лица управления Россельхознадзора установили, что в одном случае номер прицепа транспортного средства, в котором перевозился товар, не соответствовал номеру, заявленному в ветеринарном сертификате таможенного союза, а в другом – номеру прицепа, заявленному как в сертификате, так и в товаротранспортных документах.

Перевоз молочной продукции по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акты о возврате грузов в Республику Беларусь.