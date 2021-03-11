Общество

Социальные центры начали оказывать псковичам вещевую и продуктовую помощь

Волонтеры социальных центров ПОООМС «Дети – наше будущее» в Псковской области продолжают оказывать благотворительную помощь в рамках проекта «Социальные центры «Ради жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

В социальные центры поступила вещевая и продуктовая помощь для нуждающихся семей.

Активисты Палкинского социального центра «Ради жизни» ПОООМС «Дети-наше будущее» совместно со специалистами «Центра социального обслуживания Палкинского района» оказали продуктовую помощь подопечным лежачим больным из деревень района. Волонтеры передали нуждающимся продукты и пообщались с пожилыми людьми.

Добровольцы социальных центров в Палкинском и Островском районах передают продукты и вещи в многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. В продуктовые наборы входят крупы, мясные и молочные продукты, сладости. В Опочецком социальном центре волонтеры также раздали нуждающимся детское питание для грудничков.

Кроме того, сотрудники Опочецкого социального центра помогают собрать журналы и книги для деревенской библиотеки, организованной местными жителями.