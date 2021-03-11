Общество

Акция «Сад памяти» пройдет в шести районах Псковской области

Шесть районов Псковской области подали заявки для участия в международной акции «Сад памяти». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.

На территории Бежаницкого, Гдовского, Усвятского, Невельского, Порховского и Себежского районов в память о соотечественниках, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, планируется высадить сосны, березы и ели — всего около 500 деревьев. Площадь высадки составит порядка 400 квадратных метров.

Общероссийский старт акции назначен на 18 марта. В Псковской области посадки начнутся в апреле, исходя из климатических условий. До конца марта заявить об участии в мероприятии могут и другие районы Псковской области.

Кроме того, поддержать акцию, посвященную памяти павших в годы войны, может и каждый житель региона. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке, и, выложив фото, внести данные на единую карту акции садпамяти2021.рф. Можно также нарисовать «Сад памяти» и выложить публикацию с семейной историей в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Напомним, цель акции «Сад памяти» — высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовали Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.