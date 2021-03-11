Общество

«Собственной персоной» с Александром Малькевичем. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 марта.

Гостем студии стал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций (с 2020 года), председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций (2017-2020), генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» (с 2021 года) Александр Малькевич.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о программе «Фейк-контроль» и фактчекинге, атаке на Twitter, будущем социальных сетей и СМИ, падении сайтов Кремля и государственных органов, предстоящих выборах и роли СМИ в них.

Также с гостем эфира обсудили общественно-политический и электоральный статус иностранных агентов, санкции США и оранжевые революции, причины протестных акций в январе 2021 года и другие актуальные темы.