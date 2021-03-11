Общество

Самой главной угрозой для человечества назвал фейковые новости Александр Малькевич

Самой главной угрозой для человечества назвал фейковые новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», автор проекта «Фейк-контроль» Александр Малькевич.

«Fake news - действительно самая главная угроза для всего человечества», - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Чтобы запустить слух, сегодня, по его словам, не требуется никакого так называемого «пруфа». «Это раньше все пытались, по крайней мере, использовать поддельные фотографии, постановочные видео. Развиваются технологии deepfake, когда можно оживить любую картинку. Самое ужасное, что для запуска фейка достаточно просто написать один абзац текста, вбросить его через небольшой анонимный телеграм-канал, и это побежит, как искра по сухому лесу, но если она будет хорошо "упакована", все встанут на уши», - пояснил гость студии и привел в качестве примера нашумевшую историю со «взрывом» в Париже в 2020 году.

Первым об инциденте сообщило агентство «Reuters», а потом новость разошлась по другим СМИ. «На самом же деле никакого взрыва не было: кто-то принял звук низко пролетевшего над городом истребителя за взрыв», - напомнил Александр Малькевич. Между тем префектура Парижа оперативно показала пример, как надо опровергать фейки, разместив соответствующее сообщение в Твиттере.

Наряду с этим гость студии отметил, что есть огромное число фейков, которые запускаются сознательно, «чтобы поставить людей на уши, уронить акции, вызвать какой-то политический коллапс, скомпрометировать того или иного человека». Также он сообщил о системном подходе к фейковым новостям и существовании целых фабрик «троллей», которые их производят.

«Россию постоянно на Западе обвиняют, дескать, мы явили миру какие-то фабрики троллей и практику вмешательства в международные дела... Но давайте рассуждать непредвзято. И с той, и с другой стороны есть информационные войска, силы. Это нормально», - заметил Александр Малькевич.