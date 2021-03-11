Самой главной угрозой для человечества назвал фейковые новости Александр Малькевич

Самой главной угрозой для человечества назвал фейковые новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», автор проекта «Фейк-контроль» Александр Малькевич.
Первым об инциденте сообщило агентство «Reuters», а потом новость разошлась по другим СМИ. «На самом же деле никакого взрыва не было: кто-то принял звук низко пролетевшего над городом истребителя за взрыв», - напомнил Александр Малькевич. Между тем префектура Парижа оперативно показала пример, как надо опровергать фейки, разместив соответствующее сообщение в Твиттере.
Наряду с этим гость студии отметил, что есть огромное число фейков, которые запускаются сознательно, «чтобы поставить людей на уши, уронить акции, вызвать какой-то политический коллапс, скомпрометировать того или иного человека». Также он сообщил о системном подходе к фейковым новостям и существовании целых фабрик «троллей», которые их производят.
«Россию постоянно на Западе обвиняют, дескать, мы явили миру какие-то фабрики троллей и практику вмешательства в международные дела... Но давайте рассуждать непредвзято. И с той, и с другой стороны есть информационные войска, силы. Это нормально», - заметил Александр Малькевич.