Общество

3800 жителей Пскова полностью привились от коронавируса

3 800 жителей Пскова привились от коронавируса двумя компонентами вакцины. Об этом сообщаете в группе городской поликлиники в социальной сети «ВКонтакте».

Первым компонентом привились 6 400 жителей областного центра. В частности, в торговом комплексе «Империал» с 6 по 10 марта привились 160 человек. «С жалобами на сильные побочные эффекты и резкое ухудшение состояния к медикам никто не обращался», - отметили в поликлинике.

Двумя компонентами вакцины в регионе привились более 12 тысяч человек.

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Напомним, вакцинация от COVID-19 проводится по предварительной записи, которая организована по номеру единой службы 122, по номерам телефонов кол-центров или регистратур поликлинических отделений, через портал «Госуслуги».

Вакцинация ведется препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (маркетинговое название - «Спутник V»).