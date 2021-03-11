Общество

Независимая журналистика - это фейковое понятие, убежден Александр Малькевич

«Абсолютно убежден, что "независимая журналистика" - это фейковое понятие», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

«Всегда любое СМИ, любой журналист от кого-то зависит — прежде всего, от учредителя и тех, кто за ним стоит. Наверное, полностью независимым может быть какой-то блогер, работающий для себя, и то, в конечном счете, он становится зависим от рекламодателя», - констатировал гость студии.

«Вы можете быть типа популярным блогером с миллионом подписчиков и считать, что на всех можете класть, потому что у вас жирные рекламные контракты и все в жизни хорошо... Пока не начинается головокружение от успехов и пока вы что-то ляпнете. И тогда к вам приходят моральные авторитеты из соцсетей, которые предают вас анафеме», - сказал Александр Малькевич и привел пример с телеведущей Региной Тодоренко: после того, как она сказала «что-то неудачное» про насилие в семье, рекламодатели стали разрывать с ней контракты.

«И в этот момент ты как блогер понимаешь, что, оказывается, ты очень зависимый, а думал, что можешь говорить, что угодно! А, оказывается, нет — ты можешь говорить только от "а" до "г", и, возможно, еще от "к" до "о". Остальное говорить нельзя, потому что лишишься спонсорских вливаний», - резюмировал Малькевич.