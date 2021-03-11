Общество

Псковские курсанты отметили профессиональный праздник

В честь 142-й годовщины образования уголовно-исполнительной системы на плацу Псковского филиала академии ФСИН России состоялось торжественное построение личного состава. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуз.

В мероприятии приняли участие представители властей региона и города Пскова, руководство Псковского филиала академии ФСИН России, сотрудники и курсанты образовательной организации.

Начальник Псковского филиала академии ФСИН России Дмитрий Панарин поздравил личный состав с профессиональным праздником – Днем работника уголовно-исполнительной системы, который отмечается в России сегодня, 12 марта.

«Федеральная служба исполнения наказаний играет особую роль в защите интересов граждан нашей страны, общества и государства, обеспечивая правопорядок и законность», - отметил он.

Сотрудников образовательной организации также поздравили руководитель управления специальных программ администрации Псковской области Андрей Вьюнов, заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, а также первый руководитель образовательной организации заслуженный юрист Российской Федерации Иван Волчков. В своих выступлениях они подчеркнули важность труда сотрудников УИС и большой вклад профессорско-преподавательского состава Псковского филиала академии в подготовке достойной смены и надежного кадрового пополнения.

За добросовестное исполнение обязанностей, успехи, достигнутые в службе и организации учебного процесса, лучшие сотрудники были награждены грамотами и благодарственными письмами администраций области и города Пскова, областного Собрания депутатов и городской Думы.

В этот день к монументу памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга, возложили гирлянду славы.