Общество

«‎Коржик», «‎Карамелька» и «‎Компот» обошлись великолукскому юрлицу ‎в копеечку

Судебные приставы Великих Лук взыскали с юридического лица компенсацию за незаконное использование героев мультфильма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

По решению суда необходимо было взыскать компенсацию за каждое нарушение прав на произведения изобразительного искусства: изображение логотипа «‎Три кота», а также изображение персонажей «‎Карамелька», «‎Коржик», «‎Компот», «‎Мама», «‎Папа» и изображение персонажей «Robocar Poli». Общая сумма компенсации составила 135 200 рублей.

На сегодняшний день организация погасила свою задолженность в полном объеме.