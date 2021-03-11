«‎Коржик», «‎Карамелька» и «‎Компот» обошлись великолукскому юрлицу ‎в копеечку

Судебные приставы Великих Лук взыскали с юридического лица компенсацию за незаконное использование героев мультфильма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.
По решению суда необходимо было взыскать компенсацию за каждое нарушение прав на произведения изобразительного искусства: изображение логотипа «Три кота», а также изображение персонажей «Карамелька», «Коржик», «Компот», «Мама», «Папа» и изображение персонажей «Robocar Poli». Общая сумма компенсации составила 135 200 рублей.
На сегодняшний день организация погасила свою задолженность в полном объеме.