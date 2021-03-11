Общество

Возможности онлайн-обслуживания обсудят библиотекари Пскова 18 марта

XVII научно-практическая конференция «Возможности библиотек для населения: online и offline обслуживание» из цикла «Власть. Население. Библиотека» состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Главная тема - обслуживание пользователей библиотек в online и offline форматах.

В ходе конференции участники обсудят проблемы внедрения новых технологий в информационное обслуживание пользователей; важные направления и приоритеты развития средств автоматизации современных библиотек и практику их реализации, предоставление государственных услуг в библиотечной среде; культурно-просветительскую и информационную деятельность библиотек в on-line среде, а также участие библиотек в национальном проекте «Культура».

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

Ожидается, что в мероприятии примут участие начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, генеральный директор ООО «Дата Экспресс» (Москва) Владимир Грибов, заместитель генерального директора ООО «Библиотека» (Москва) Вадим Андренюк, заместитель главы администрации Островского района по социальным вопросам Лариса Иванова, заместитель главы администрации Порховского района по социальным вопросам Ольга Иванова, заместитель главы администрации Печорского района по социальным вопросам Алла Монтаровская, старший научный сотрудник научно-методической службы Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург) Елена Смолина, библиотечные специалисты из Пскова и Уфы.

Организаторы мероприятия: комитет по культуре Псковской области и Псковская областная универсальная научная библиотека.