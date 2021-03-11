Общество

«В гостях у Масленицы» побывали воспитанники псковского детдома

Мероприятие «В гостях у Масленицы» провел Псковский городской молодежный центр вместе с детьми из детского дома города Пскова и клуба «Мечта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Около 30 ребят, посетивших мероприятие, в формате игры со станциями поучаствовали в культурной программе фольклорного ансамбля «Коляда», который показал театрализованное представление «Петрушечный театр».

«Ребята также получили славные угощения в виде блинов с многообразными топингами от спонсоров мероприятия кафе "Шоколад" и "Вот блин! Кафе" и горячего крепкого чая», - рассказали в центре.

Кроме того, мероприятие посетили волонтеры молодежного центра, а также команда Молодежного ТВ и практиканты ПсковГУ.