Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где заказать дом мечты?
электронные решения для бизнеса
Хозяйки Железной дороги
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 11.03.2021 09:301 Третья волна COVID в Пскове: быть или не быть 12.03.2021 17:230 «Акценты» Донецкого: Ковид против Масленицы, казус Манижи и Памяти коллег 12.03.2021 17:070 Независимая журналистика - это фейковое понятие, убежден Александр Малькевич 12.03.2021 16:050 Около ста псковских волонтеров вошли в штаб по поддержке голосования за объекты благоустройства 12.03.2021 15:500 3800 жителей Пскова полностью привились от коронавируса 12.03.2021 15:430 В Псковской области готовятся к любому сценарию весеннего половодья
 
 
 
Самое популярное 05.03.2021 17:280 Борис Елкин не исключил возможности сноса Ольгинского моста в Пскове 07.03.2021 20:150 В Псковской области нашли пропавшую 16-летнюю девушку 08.03.2021 17:410 Плохие новости 06.03.2021 15:370 В Пскове скончался член Союза писателей России Валентин Курбатов 09.03.2021 11:530 Повар из Псковской области выиграла в лотерею более 1 млн рублей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Акценты» Донецкого: Ковид против Масленицы, казус Манижи и Памяти коллег

12.03.2021 17:23|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

 

Заголовки выпуска.

В ожидании «третьей волны». Готова ли Россия к новой вспышке заболеваемости ковид-19?
Казус Манижи. Российские медиа неожиданно бурно отреагировали на выбор исполнителя для конкурса «Евровидение».
Несколько слов на прощание. Псков проводил в последний путь писателя Валентина Курбатова и журналиста Юрия Моисеенко.

Не успели мы отметить год с начала пандемии коронавируса, а СМИ начали нас запугивать так называемой «третьей волной», которая, по расчетам эпидемиологов, должна настичь Россию где-то в конце марта-начале апреля. То есть спустя год история повторяется: сначала ковид оккупировал Европу, а потом добрался до России. Причем в новой своей британской разновидности. Ну, или доберется, если мрачные прогнозы врачей сбудутся.

Пока мы видим, что практически все европейские страны, в большей или меньшей степени, дружно закрылись на локдаун. В соседней от нас Эстонии с 11 марта введен режим жесткого карантина: школы и вузы перешли на «дистанционку», закроются магазины, не торгующие товарами первой необходимости, прекратит работу общепит, даже, как сообщается, власти ограничат передвижение граждан по улицам.

И все это на фоне начавшейся вакцинации, увы, отнюдь не ударными темпами, и первых тревожных новостей о том, что с вакцинами что-то пошло не так. В частности, власти Дании приостанавливали использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, сообщило датское управление здравоохранения. Тот факт, что вакцинация, в принципе, дело рисковое и непредсказуемое для каждого отдельного человека, в данном случае выведем за скобки. Никто не знает, как подействует прививка на меня или на вас, это покажет только время. Поэтому, кстати, так высок процент тех (по некоторым оценкам, до 60%), кто категорически не желает прививаться. И такая картина не только у нас, в России, но и в других странах, которые принято называть «цивилизованными».

Но если уж целое Управление здравоохранения Дании вдруг остановило вакцинацию, это о чем-то да и говорит? Согласитесь, что это огромный удар по репутации самого процесса вакцинации. Все, кто следит за ковидной темой, знает, что образование тромбов - одно из опаснейших осложнений самой коронавирусной инфекции. Получается, что и вакцина провоцирует тот же опасный для здоровья результат? Будем надеяться, что медики разберутся в кратчайшие сроки, что это: какая-то случайная «побочка» конкретно AstraZeneca, или системное явление, присущее всем вакцинам? А то ведь нам уже объявили, что вакцинация – это чуть ли не панацея, или во всяком случае путь ко спасению большинства, а тут вдруг такая незадача, тревожный знак, ставящий под сомнение, по сути, всю прививочную кампанию в мире.

Что до статистики по Псковской области, то, по последним данным, с начала пандемии у нас в регионе заразились коронавирусом 33 тысячи человек.

За последние сутки выявлено еще 94 подтвержденных случая. И это довольно высокий показатель. К сожалению, скончались еще два пациента. Всего за весь период пандемии уже умерли 193 человека. В ожидании «третьей волны» делается как-то неуютно. Получается, рано радовались снижению заболеваемости, рано расслабились.

А ведь вирусологи предупреждали, что будет как с «испанкой». Британский штамм, которым сейчас всех пугают, обнаружен уже в ста странах, в том числе и в соседней от нас Белоруссии, куда он проник из Польши. Так что, опять же, вся надежда на вакцину, которой доверяют, повторюсь, всего шесть из десяти. И вот в ситуации такого массового «когнитивного диссонанса» нам сейчас приходится жить и принимать решение: прививаться или нет? Вот, вы не поверите, а в моем окружении, например, гораздо больше вакцино-скептиков, нежели вакцино-оптимистов. И когда я говорю, что не прочь привиться, они делают круглые глаза и прямо заявляют мне, что я сдурел.

Кстати, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил накануне, что вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма так же хорошо, как и от исходного, - «не менее эффективно, чем от обычного штамма». Цитирую: «Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2».

Между тем одной из жертв ковида-19 уже пала Масленица-21. Как объявили власти Пскова, ритуального сожжения чучела Масленицы в этом году не будет. Как, собственно, и самих праздничных мероприятий. Цитирую слова директора муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» Елены Павловой: «Праздничных мероприятий не предусмотрено, поскольку в связи с пандемией они запрещены. И не будет точек общественного питания. Чучело Масленицы сжигать тоже не будут». При этом ярмарка в Детском парке развернет свою работу и соберет до 40 участников.

Цитирую: «Приглашаем посетить ярмарку! Будет много ремесленных, сувенирных товаров, изделия собственного пошива. К масленичному столу можно будет купить медовую продукцию. Кроме того, будет реализовываться и готовая продукция». (Конец цитаты). Вот как это можно понять? Торговать можно, а праздновать – нет. И чучело сжигать нельзя. Снова какой-то, извиняюсь за выражение, порочный дуализм мозга. Здесь разрешаю, тут запрещаю. Недокарантин, недомасленица. Ни два блина, ни полтора. Впрочем, эдакого «дуализма» от властей за год пандемии мы уже насмотрелись вдоволь. Ничего нового. А правоверные язычники уже заявили в соцсетях, что власти Пскова решили оставить псковичей без лета. Ибо, если не соблюсти ритуал должным образом и не сжечь чучело, значит, не проводить зиму. Ну, что ж, остается в очередной раз убедиться на опыте, насколько верны (или – не верны) народные приметы.

А я продолжаю. Британский штамм атакует, а оптимисты уверены, что конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, все-таки состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Россию, как вы, наверное, все уже знаете, будет представлять певица с экзотическим именем Манижа. Группа «Литл Биг», считавшаяся фаворитом в прошлом году, от участия в конкурсе этого года отказалась. Видимо, не нашлось удачной песни, и ребята сделали ставку на будущее. Ну, а мы, (точнее, не мы, а телезрители Первого канала) выбрали Манижу с песней под названием, что характерно, «Русская женщина».

Вероятно, именно это неожиданное сочетание – сценический образ певицы и название песни и спровоцировало скандал, причем не только в соцсетях, что было бы понятно, но и в СМИ. Например, против Манижи резко выступил прокремлевский информ-ресурс «Взгляд». Главная претензия: «И эта хабалка олицетворяет Россию?». Ну и так далее в том же духе: «Что это за позор? Даже бурановские бабушки были лучше. Почему Россию опять представляют фрики?».

Здесь сознательно опустим так называемый национальный вопрос, то есть тот факт, что по происхождению Манижа – таджичка, и родилась в Душанбе. Давайте не будем, как говорится, разжигать и сойдемся на том, что Россия все-таки многонациональная страна, и мы живем в эпоху победившего постмодернизма и мультикультурализма (насколько удачного, вопрос, конечно, дискуссионный), а вот что касается вкусовщины, тот тут лично мне совершенно непонятно, в чем, собственно, претензия? А разве «Литл Биг», извините, не фрики? И если уж рассуждать по этой причудливой логике, разве «Литл Биг» не позорили Россию? То есть, тут следует разобраться, что такое в данном случае «позор» и «позорить»? Может, в этих словах содержится и положительная коннотация? Достаточно заглянуть в этимологический словарь. «Позор» - общеславянское слово, восходящее к той же основе, что и глагол «позьръти» — «посмотреть». Исходное значение — «зрелище». Еще в XIX веке значение этого слова было «то, что выставлено на обозрение». Собственно, этимологически «зрелище» и «позор» - это одно и то же. А разве не к этому и стремятся все участники конкурса «Евровидение»? Сделать яркое и запоминающееся шоу? Какой ценой, вопрос другой. Манижа ведь не появилась ниоткуда. Она давно «звезда инстаграма». За ней стоят влиятельные продюсеры Первого канала. И уж они-то понимают, что творят? А насколько удачно в смысле конечного результата, увидим в мае, в Роттердаме. И да, вот такая она сегодня «русская женщина». Такая, как Манижа. Не нравится, поищите где-нибудь в другом месте. Не в Москва-баде, а где-нибудь в глубинке или на окраине империи. На родине княгини Ольги, например.

И я завершаю. К сожалению, на печальной ноте. На этой неделе мы простились с двумя выдающимися псковичами – писателем Валентином Курбатовым и журналистом Юрием Моисеенко. Так уж вышло, что ушли они почти одновременно, с разницей в два дня, а похоронены были в один, в среду, 10 марта. И отпевали их в двух псковских церквях, находящихся примерно в километре друг от друга, - Святой Анастасии и Косьмы и Домиана. И тут очень сложно не скатиться в банальность, но, при всей разнице творческих и жизненных путей, объединяло этих двух разных людей, этих двух мужчин, двух писателей одно: они оба, каждый по-своему, служили Русскому слову, живому, текучему, актуальному, сиюминутному, и тому, что отражается в Вечности и остается навсегда в виде печатного слова, в форме культуры, ведь и периодика – это часть нашего общего культурного достояния.

Обычно мало кто обращает внимание на совпадения, но здесь они, по-моему, символичны. И вот одно, знаковое: и Валентин Яковлевич, и Юрий Александрович начинали свой творческий путь в одной газете, молодежной, и называлась она «Молодой ленинец». И, если один, отдав дань провинциальной журналистике, выбрал для себя стезю литературной критики, написал сотни статей и десятки книг, достиг на этой стезе общероссийского признания, то другой остался до конца верен провинциальной журналистике, тоже написал сотни статей и три книжки, и, уже тяжело заболев, продолжал вести свои авторские колонки на «Эхе Москвы» и ПЛН.

То есть если один разговаривал с великими, то другой вел хронику повседневности, был летописцем текущих событий и имен. И вот, при всей разнице путей, интересов, творческих темпераментов, стилей, важен общий исток, - то, как и откуда мы начинаем. Наверняка еще будут мемориальные вечера, и все мы найдем более точные слова, чтобы описать этих двух дорогих для нас людей и их вклад в псковскую, русскую культуру, а сейчас только остается констатировать, что с их уходом всех нас постигла огромная утрата. Никем этих людей не заменишь. И важно эти прощальные слова сейчас сказать. На этом всё. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею закрепить предвыборные обещания депутатов юридически?
В опросе приняло участие 360 человек
12.03.2021, 17:230 «Акценты» Донецкого: Ковид против Масленицы, казус Манижи и Памяти коллег 12.03.2021, 17:190 Великолукская организация оплатила штраф за ущерб дорогам Оренбургской области 12.03.2021, 17:070 Независимая журналистика - это фейковое понятие, убежден Александр Малькевич 12.03.2021, 17:010 Житель острова имени Белова погиб при пожаре
12.03.2021, 16:580 Великолучанина осудили за грабеж с применением насилия 12.03.2021, 16:510 Лев Конторович: Открывать Фестиваль русской музыки для нас почетно и ответственно 12.03.2021, 16:410 Молодой человек зарезал мужчину в Пустошке 12.03.2021, 16:380 Псковским водителям не советуют сильно «газовать» на скользкой дороге
12.03.2021, 16:260 Александр Козловский призвал промышленников поддержать конкурс изобретателей 12.03.2021, 16:200 Росреестр возобновляет личный прием псковичей 12.03.2021, 16:160 Псковский театр драмы объявляет неделю скидок 12.03.2021, 16:100 Каково быть под санкциями США, рассказал Александр Малькевич
12.03.2021, 16:050 Около ста псковских волонтеров вошли в штаб по поддержке голосования за объекты благоустройства 12.03.2021, 15:551 В Минэнерго объяснили рост цен на бензин 12.03.2021, 15:500 3800 жителей Пскова полностью привились от коронавируса 12.03.2021, 15:430 В Псковской области готовятся к любому сценарию весеннего половодья
12.03.2021, 15:361 Маршруты автобусов №30 и №22 изменятся в Пскове 12.03.2021, 15:300 «‎Коржик», «‎Карамелька» и «‎Компот» обошлись великолукскому юрлицу ‎в копеечку 12.03.2021, 15:220 Псковские курсанты отметили профессиональный праздник 12.03.2021, 15:140 Гостям Полистовья будут продавать грибы и капусту
12.03.2021, 15:051 Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19 12.03.2021, 15:011 Цифровой 37-й год уже давно наступил - Александр Малькевич 12.03.2021, 15:000 Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 13 марта 12.03.2021, 14:520 Псковский драмтеатр продлил время работы кассы
12.03.2021, 14:470 В Новосокольниках безработные обокрали дачу пенсионерки 12.03.2021, 14:460 Александр Козловский о региональных мерах поддержки бизнеса: Это только начало 12.03.2021, 14:420 Самолет из Минеральных Вод до сих пор не вылетел в Псков 12.03.2021, 14:380 Мартовские обновления Windows 10 могут вызвать серьезный сбой
12.03.2021, 14:320 В Пскове планируют построить дорогу от кольца на улице Труда до Северного обхода 12.03.2021, 14:240 «Собственной персоной» с Александром Малькевичем. ВИДЕО 12.03.2021, 14:190 Цена 92-го бензина на бирже побила исторический рекорд 12.03.2021, 14:140 Игорь Минтусов: С вероятностью 70% Госдума останется четырехпартийной
12.03.2021, 14:060 Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова 12.03.2021, 13:580 Псковский завод пожаловался на устаревшие СНиПы, мешающие внедрению инноваций 12.03.2021, 13:530 Пожилой водитель не справился с управлением и врезался в дерево на улице Горького в Пскове 12.03.2021, 13:502 Самой главной угрозой для человечества назвал фейковые новости Александр Малькевич
12.03.2021, 13:471 Сергей Корсаков решил покинуть Общественную палату Псковской области 12.03.2021, 13:241 Политолог Игорь Минтусов рассказал о своем визите в Псков 12.03.2021, 13:220 Разбойник с металлическим прутом осужден в Бежаницком районе 12.03.2021, 13:170 Акция «Сад памяти» пройдет в шести районах Псковской области
12.03.2021, 13:100 В Псковском районе пьяный тракторист попытался дать взятку сотруднику ГИБДД 12.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Малькевичем 12.03.2021, 13:000 Великолукские предприятия все больше погружаются в кадровую яму - предприниматель 12.03.2021, 12:470 Псковские футболистки завоевали «серебро» на всероссийских соревнованиях
12.03.2021, 12:350 Партию спиртного и сигарет изъяли из незаконного оборота в Великих Луках 12.03.2021, 12:260 День работника уголовно-исполнительной системы отмечают в псковском УФСИН 12.03.2021, 12:200 Три утечки устранили на улице Труда специалисты Псковских теплосетей 12.03.2021, 12:150 «Собственной персоной»: Александр Малькевич о будущем новых медиа
12.03.2021, 12:080 В Себежском районе проведут капремонт около 40 километров дороги 12.03.2021, 12:040 Мигрант из Турции пытался пересечь границу в Пыталовском районе 12.03.2021, 11:530 Псковский бизнес призвали развивать промышленный туризм 12.03.2021, 11:410 «Гайд-парк»: Политолог Игорь Минтусов о цели приезда в Псков и выборах-2021
12.03.2021, 11:404 Псковской швейной фабрике приходится «сползать» на дешевую синтетику 12.03.2021, 11:310 Молодую псковичку задержали в магазине на Рижском проспекте 12.03.2021, 11:220 Псковские предприятия призвали открывать в регионе новые промкластеры 12.03.2021, 11:200 «Хайпожоры»: О сексизме, здравом смысле и спасении щенка
12.03.2021, 11:180 Минздрав оценил эффективность «Спутника V» против британского штамма COVID-19 12.03.2021, 11:100 Псковские предприятия на конкурсной основе получат компенсацию за модернизацию производства 12.03.2021, 11:090 Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области 12.03.2021, 11:030 Консультации врачей получат клиенты в «День здоровья в Сбере»
12.03.2021, 11:011 Александр Малькевич: Псковский облизбирком - единственный в России, где есть Общественный совет 12.03.2021, 10:510 Псковский губернатор поручил контролировать темпы строительства детсада на Коммунальной 12.03.2021, 10:440 За сбыт наркотиков студента ПсковГУ отправили в колонию на 11 лет 12.03.2021, 10:400 Информационное освещение деятельности избиркомов обсуждают в Пскове
12.03.2021, 10:320 Меры поддержки бизнеса в 2021 году обсуждают в Пскове 12.03.2021, 10:270 Шотландские партнеры организуют фестиваль, посвященный 30-летию побратимства с Псковом 12.03.2021, 10:150 Библиотекам запретят сжигать советские плакаты времен Второй мировой войны 12.03.2021, 10:090 Нетрезвый пскович сжег «Ладу» кавалера своей бывшей девушки
12.03.2021, 10:030 Вылет самолета из МинВод в Псков задерживается на 2 часа 12.03.2021, 10:000 Гдовича лишат водительских прав из-за хронического алкоголизма 12.03.2021, 09:530 В России создали мобильное приложение для юных инспекторов движения 12.03.2021, 09:500 Все лучшее - детям: как оформить пособие на ребенка до 3 лет
12.03.2021, 09:480 Бездомный ударил псковича ножом из-за бутылки с алкоголем 12.03.2021, 09:390 Глава Пушкиногорского района вступил в профсоюз 12.03.2021, 09:250 Дома горели в Псковской области 11 марта из-за неправильного использования печей 12.03.2021, 09:160 На портале госуслуг появится платформа обратной связи
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.