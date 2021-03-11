Общество

«Акценты» Донецкого: Ковид против Масленицы, казус Манижи и Памяти коллег

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Заголовки выпуска.

В ожидании «третьей волны». Готова ли Россия к новой вспышке заболеваемости ковид-19?

Казус Манижи. Российские медиа неожиданно бурно отреагировали на выбор исполнителя для конкурса «Евровидение».

Несколько слов на прощание. Псков проводил в последний путь писателя Валентина Курбатова и журналиста Юрия Моисеенко.

Не успели мы отметить год с начала пандемии коронавируса, а СМИ начали нас запугивать так называемой «третьей волной», которая, по расчетам эпидемиологов, должна настичь Россию где-то в конце марта-начале апреля. То есть спустя год история повторяется: сначала ковид оккупировал Европу, а потом добрался до России. Причем в новой своей британской разновидности. Ну, или доберется, если мрачные прогнозы врачей сбудутся.

Пока мы видим, что практически все европейские страны, в большей или меньшей степени, дружно закрылись на локдаун. В соседней от нас Эстонии с 11 марта введен режим жесткого карантина: школы и вузы перешли на «дистанционку», закроются магазины, не торгующие товарами первой необходимости, прекратит работу общепит, даже, как сообщается, власти ограничат передвижение граждан по улицам.

И все это на фоне начавшейся вакцинации, увы, отнюдь не ударными темпами, и первых тревожных новостей о том, что с вакцинами что-то пошло не так. В частности, власти Дании приостанавливали использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, сообщило датское управление здравоохранения. Тот факт, что вакцинация, в принципе, дело рисковое и непредсказуемое для каждого отдельного человека, в данном случае выведем за скобки. Никто не знает, как подействует прививка на меня или на вас, это покажет только время. Поэтому, кстати, так высок процент тех (по некоторым оценкам, до 60%), кто категорически не желает прививаться. И такая картина не только у нас, в России, но и в других странах, которые принято называть «цивилизованными».

Но если уж целое Управление здравоохранения Дании вдруг остановило вакцинацию, это о чем-то да и говорит? Согласитесь, что это огромный удар по репутации самого процесса вакцинации. Все, кто следит за ковидной темой, знает, что образование тромбов - одно из опаснейших осложнений самой коронавирусной инфекции. Получается, что и вакцина провоцирует тот же опасный для здоровья результат? Будем надеяться, что медики разберутся в кратчайшие сроки, что это: какая-то случайная «побочка» конкретно AstraZeneca, или системное явление, присущее всем вакцинам? А то ведь нам уже объявили, что вакцинация – это чуть ли не панацея, или во всяком случае путь ко спасению большинства, а тут вдруг такая незадача, тревожный знак, ставящий под сомнение, по сути, всю прививочную кампанию в мире.

Что до статистики по Псковской области, то, по последним данным, с начала пандемии у нас в регионе заразились коронавирусом 33 тысячи человек.

За последние сутки выявлено еще 94 подтвержденных случая. И это довольно высокий показатель. К сожалению, скончались еще два пациента. Всего за весь период пандемии уже умерли 193 человека. В ожидании «третьей волны» делается как-то неуютно. Получается, рано радовались снижению заболеваемости, рано расслабились.

А ведь вирусологи предупреждали, что будет как с «испанкой». Британский штамм, которым сейчас всех пугают, обнаружен уже в ста странах, в том числе и в соседней от нас Белоруссии, куда он проник из Польши. Так что, опять же, вся надежда на вакцину, которой доверяют, повторюсь, всего шесть из десяти. И вот в ситуации такого массового «когнитивного диссонанса» нам сейчас приходится жить и принимать решение: прививаться или нет? Вот, вы не поверите, а в моем окружении, например, гораздо больше вакцино-скептиков, нежели вакцино-оптимистов. И когда я говорю, что не прочь привиться, они делают круглые глаза и прямо заявляют мне, что я сдурел.

Кстати, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил накануне, что вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма так же хорошо, как и от исходного, - «не менее эффективно, чем от обычного штамма». Цитирую: «Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2».

Между тем одной из жертв ковида-19 уже пала Масленица-21. Как объявили власти Пскова, ритуального сожжения чучела Масленицы в этом году не будет. Как, собственно, и самих праздничных мероприятий. Цитирую слова директора муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» Елены Павловой: «Праздничных мероприятий не предусмотрено, поскольку в связи с пандемией они запрещены. И не будет точек общественного питания. Чучело Масленицы сжигать тоже не будут». При этом ярмарка в Детском парке развернет свою работу и соберет до 40 участников.

Смотрите также В Пскове отметят Масленицу без сожжения чучела

Цитирую: «Приглашаем посетить ярмарку! Будет много ремесленных, сувенирных товаров, изделия собственного пошива. К масленичному столу можно будет купить медовую продукцию. Кроме того, будет реализовываться и готовая продукция». (Конец цитаты). Вот как это можно понять? Торговать можно, а праздновать – нет. И чучело сжигать нельзя. Снова какой-то, извиняюсь за выражение, порочный дуализм мозга. Здесь разрешаю, тут запрещаю. Недокарантин, недомасленица. Ни два блина, ни полтора. Впрочем, эдакого «дуализма» от властей за год пандемии мы уже насмотрелись вдоволь. Ничего нового. А правоверные язычники уже заявили в соцсетях, что власти Пскова решили оставить псковичей без лета. Ибо, если не соблюсти ритуал должным образом и не сжечь чучело, значит, не проводить зиму. Ну, что ж, остается в очередной раз убедиться на опыте, насколько верны (или – не верны) народные приметы.

А я продолжаю. Британский штамм атакует, а оптимисты уверены, что конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, все-таки состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Россию, как вы, наверное, все уже знаете, будет представлять певица с экзотическим именем Манижа. Группа «Литл Биг», считавшаяся фаворитом в прошлом году, от участия в конкурсе этого года отказалась. Видимо, не нашлось удачной песни, и ребята сделали ставку на будущее. Ну, а мы, (точнее, не мы, а телезрители Первого канала) выбрали Манижу с песней под названием, что характерно, «Русская женщина».

Вероятно, именно это неожиданное сочетание – сценический образ певицы и название песни и спровоцировало скандал, причем не только в соцсетях, что было бы понятно, но и в СМИ. Например, против Манижи резко выступил прокремлевский информ-ресурс «Взгляд». Главная претензия: «И эта хабалка олицетворяет Россию?». Ну и так далее в том же духе: «Что это за позор? Даже бурановские бабушки были лучше. Почему Россию опять представляют фрики?».

Смотрите также Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение-2021»

Здесь сознательно опустим так называемый национальный вопрос, то есть тот факт, что по происхождению Манижа – таджичка, и родилась в Душанбе. Давайте не будем, как говорится, разжигать и сойдемся на том, что Россия все-таки многонациональная страна, и мы живем в эпоху победившего постмодернизма и мультикультурализма (насколько удачного, вопрос, конечно, дискуссионный), а вот что касается вкусовщины, тот тут лично мне совершенно непонятно, в чем, собственно, претензия? А разве «Литл Биг», извините, не фрики? И если уж рассуждать по этой причудливой логике, разве «Литл Биг» не позорили Россию? То есть, тут следует разобраться, что такое в данном случае «позор» и «позорить»? Может, в этих словах содержится и положительная коннотация? Достаточно заглянуть в этимологический словарь. «Позор» - общеславянское слово, восходящее к той же основе, что и глагол «позьръти» — «посмотреть». Исходное значение — «зрелище». Еще в XIX веке значение этого слова было «то, что выставлено на обозрение». Собственно, этимологически «зрелище» и «позор» - это одно и то же. А разве не к этому и стремятся все участники конкурса «Евровидение»? Сделать яркое и запоминающееся шоу? Какой ценой, вопрос другой. Манижа ведь не появилась ниоткуда. Она давно «звезда инстаграма». За ней стоят влиятельные продюсеры Первого канала. И уж они-то понимают, что творят? А насколько удачно в смысле конечного результата, увидим в мае, в Роттердаме. И да, вот такая она сегодня «русская женщина». Такая, как Манижа. Не нравится, поищите где-нибудь в другом месте. Не в Москва-баде, а где-нибудь в глубинке или на окраине империи. На родине княгини Ольги, например.

И я завершаю. К сожалению, на печальной ноте. На этой неделе мы простились с двумя выдающимися псковичами – писателем Валентином Курбатовым и журналистом Юрием Моисеенко. Так уж вышло, что ушли они почти одновременно, с разницей в два дня, а похоронены были в один, в среду, 10 марта. И отпевали их в двух псковских церквях, находящихся примерно в километре друг от друга, - Святой Анастасии и Косьмы и Домиана. И тут очень сложно не скатиться в банальность, но, при всей разнице творческих и жизненных путей, объединяло этих двух разных людей, этих двух мужчин, двух писателей одно: они оба, каждый по-своему, служили Русскому слову, живому, текучему, актуальному, сиюминутному, и тому, что отражается в Вечности и остается навсегда в виде печатного слова, в форме культуры, ведь и периодика – это часть нашего общего культурного достояния.

Обычно мало кто обращает внимание на совпадения, но здесь они, по-моему, символичны. И вот одно, знаковое: и Валентин Яковлевич, и Юрий Александрович начинали свой творческий путь в одной газете, молодежной, и называлась она «Молодой ленинец». И, если один, отдав дань провинциальной журналистике, выбрал для себя стезю литературной критики, написал сотни статей и десятки книг, достиг на этой стезе общероссийского признания, то другой остался до конца верен провинциальной журналистике, тоже написал сотни статей и три книжки, и, уже тяжело заболев, продолжал вести свои авторские колонки на «Эхе Москвы» и ПЛН.

То есть если один разговаривал с великими, то другой вел хронику повседневности, был летописцем текущих событий и имен. И вот, при всей разнице путей, интересов, творческих темпераментов, стилей, важен общий исток, - то, как и откуда мы начинаем. Наверняка еще будут мемориальные вечера, и все мы найдем более точные слова, чтобы описать этих двух дорогих для нас людей и их вклад в псковскую, русскую культуру, а сейчас только остается констатировать, что с их уходом всех нас постигла огромная утрата. Никем этих людей не заменишь. И важно эти прощальные слова сейчас сказать. На этом всё. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий