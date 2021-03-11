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Общество

Молодежный парламент отметил «экватор» обучающим семинаром и мотивационным тренингом

12.03.2021 18:35|ПсковКомментариев: 0

Члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов собрались на выездной обучающий семинар, приуроченный к году работы действующего состава Молодежного парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Двухдневное мероприятие проходит в Печорском районе с участием вице-спикера регионального парламента Виктора Остренко и эксперта центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Романа Золина.

«Наша встреча – не просто подведение промежуточных итогов работы, а рефлексия на тему того, для чего вообще была задумана история молодежного парламента и насколько эффективно мы с вами вкладываемся в достижение общих и индивидуальных целей. Еще одна важнейшая задача – обсудить, как мы будем двигаться дальше», - обозначил цель тренинга Виктор Остренко.

Модератор семинара Роман Золин, познакомившийся с составом Молодежного парламента еще год назад во время первого обучающего семинара, предложил молодым людям ответить на несколько главных вопросов: «Молодежный парламент – это довольно уникальная организация, которая состоит из разных людей с разными амбициями. Я хочу услышать от каждого из вас, что за прошедший год было сделано хорошо, что не получилось и какие цели вы ставите перед собой. Потому что, если у вас нет личной мотивации, никакие навыки и умения не работают»

Иван Екимов одним из самых успешных проектов назвал «Я живу на улице героя». «Подготовленные Молодежным парламентом короткие познавательные видеоролики о героях Великой Отечественной войны были рассчитаны на молодежную аудиторию, но оказалось, что они интересны и людям старшего поколения. Наши сюжеты набрали больше 8 тысяч просмотров в социальных сетях», - напомнил Иван Екимов.  

«Это не очень много – наши максимальные просмотры превышают 93 тысячи, но это хороший результат», - сказала в продолжение председатель Молодежного парламента Юлия Лысова. Она отметила, что рекордным по количеству просмотров в интернете оказался проект Молодежного парламента «Это моя Конституция», связанный с голосованием по поправкам к основному закону страны.

«Я считаю, что Молодежный парламент может гордиться своим участием в международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны". Мы занимались проведением тестирования на территории региона и показали, что можем брать на себя ответственность за организацию масштабных мероприятий», - рассказала еще об одном успешном проекте Анастасия Анпилогова, отметив, что, добившись рекордного количества участников на уровне региона, псковский молодежный парламент поднялся в общероссийском рейтинге молодежных организаций.

Значительным достижением Молодежного парламента все участники семинара сочли его представительство в органах местного самоуправления – 4 члена Молодежного парламента стали муниципальными депутатами.

«И как вам теперь живется?» - поинтересовался у победителей избирательных кампаний Роман Золин.

«Было непросто, но это супер интересно, - ответила депутат собрания депутатов сельского поселения «Тямшанская волость» Екатерина Анисимова. – Я живу рядом со своими избирателями, каждый день общаюсь с ними и считаю себя депутатом, который очень близок к людям – это, по моему мнению, самое важное». 

Перспективными и интересными члены Молодежного парламента назвали давний проект «Клуб дебатов "Истина"» и недавно стартовавший проект «Интернет-приемная Молодежного парламента».

«А я хочу вспомнить про неформальное мероприятие – наш совместный поход в Изборск. Мы прошли 22 километра счастья», - добавила Юлия Лысова.

Также члены Молодежного парламента рассказали о дискуссионном проекте на площадке Telegram «Свежий помол». «Это крутая тема! - оценила  проект София Козлова. - В этом контент-проекте высказываются не просто мнения представителей различных политических партий, но дается возможность понять ожидания молодежи. Те, кто приходят в "Свежий помол" понимают, что у нас тут свобода слова».

По мнению Марии Осиповой из Пыталово, Молодежный парламент может гордиться организаций первого слета молодежных советов при главах районов «С властью на равных». По ее словам, это мероприятие дало толчок для работы молодежных советов в районах. Юлия Лысова возразила коллеге: «Действительно, есть несколько районов, где молодежные советы активные, но в большинстве муниципалитетов нет понимания, чем советы должны заниматься. И пока это, скорее, нерешенная задача Молодежного парламента, чем достижение».

К недоработкам Молодежного парламента его представители также отнесли недостаточную законотворческую деятельность.

«Что еще не получилось?», - спросил Роман Золин. «Хотели чаще видеться, но не получилось из-за "короны"», - пошутили члены Молодежного парламента.

«Если говорить серьезно, то, учитывая год, где была пандемия, я поражен тем, как вы поработали», - оценил деятельность Молодежного парламента эксперт Агентства стратегических инициатив.

«Не зря мы планируем двухгодичную работу Молодежного парламента, потому что первый год – это формулирование целей и идей, аккумулирование ресурсов, проба своих сил, а "экватор" - это уже возможность проанализировать свои способности и оценить пройденный путь, а также дополнительный импульс для развития», - отметил куратор Молодежного парламента Виктор Остренко. Подводя промежуточный итог, вице-спикер подчеркнул, что общая результативность молодежной организации складывается из успешности каждого члена Молодежного парламента. «Когда меня спрашивают, что такое Молодежный парламент, я отвечаю на этот вопрос просто – это 44 человека, которые входят в его состав», - отметил депутат.

В развитие сказанного модератор семинара Роман Золин попросил молодых людей, оценить, что значит Молодежный парламент для каждого из них.

«Молодежный парламент помогает становится круче, развиваться и закрепиться в понимании, что то, чем я занимаюсь, – это правильно выбранный путь», - поделился своим ощущением заместитель председателя Молодежного парламента, муниципальный депутат Островского района Владлен Небейголова.

Также участники семинара отметили, что благодаря Молодежному парламенту они приобрели уверенность в себе, познакомились с интересными людьми, получили  перспективы карьерного роста и личностного развития.

В рамках семинара члены Молодежного парламента также обсудят планы дальнейшей работы и актуальные вопросы участия молодежи в общественно-политической жизни. 

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент
Источник: Псковская Лента Новостей
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