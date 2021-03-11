Общество

Часть отделений великолукской больницы перепрофилировали для лечения пневмонии

Часть стационарных отделений Великолукской межрайонной больницы (улица Больничная, 8) перепрофилировали для лечения пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«На сегодняшний день в данном стационаре получают лечение 53 человека», - отметил он.

Под медицинским наблюдением по контакту в настоящее время находятся 105 человек, а на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 - 28 человек.

«Сегодня ситуация с выявлением коронавирусной инфекции в городе стабилизировалась, - продолжил Николай Козловский. - Заболеваемость COVID-19 по результатам прошлой недели за сутки в среднем составляет от 5 до 12 случаев».

За весь период на территории города зарегистрировали свыше 5 тысяч случаев заражения коронавирусом.

«Как показывает практика, никто не застрахован от коронавирусной инфекции. Поэтому сейчас особенно важно соблюдать все санитарные требования и рекомендации», - добавил глава Великих Лук.