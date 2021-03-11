Общество

Делегация из Псковской области увидит строительство субмарины «Великие Луки» 19 марта

Делегация из Псковской области планирует посетить «Адмиралтейские верфи», где идет строительство дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки». Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Рабочая поездка запланирована на 19 марта. Главная цель – познакомиться с экипажем, который сформирован совсем недавно. Хочу отметить, что в его состав вошли и великолучане», - рассказал Николай Козловский.

Также в ходе поездки планируется посещение торжественных мероприятий, посвященных Дню моряка-подводника, которые пройдут на мемориальном комплексе морякам-подводникам флота России в Сестрорецке.

«Кроме того, наша делегация встретится с представителями города Кронштадта, где расположена воинская часть, службу в которой несет экипаж подлодки "Великие Луки", и, конечно же, нас ждет короткое ознакомление с процессом строительства субмарины», - сообщил глава города.

В состав делегации от Великих Лук, кроме Николая Козловского, вошли: почетный гражданин города, капитан первого ранга в отставке Валентин Афанасьев, заместитель главы города, капитан второго ранга в запасе Николай Андросович, председатель комитета по гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ветеран боевых действий Николай Шмоткин, а также Павел Аринцев, служивший по контракту в должности рулевого матроса на атомном ракетном крейсере «Петр Великий».