Общество

Бизнес-омбдусмен начал традиционные посещения районов Псковской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев посетил первые пять районов в рамках ежегодных встреч в муниципалитетах области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Первые встречи организовали в Усвятском, Невельском, Куньинском, Новосокольническом и Печорском районах.

Традиционно во встречах с предпринимательским сообществом в муниципалитетах под председательством бизнес-омбудсмена принимают участие районные прокуроры, в текущем году присоединились представители налоговых органов.

Аркадий Мурылев рассказал об итогах работы за прошлый год, акцентируя внимание на работе во время пандемии, поблагодарил предпринимателей за их активность, благодаря которой своевременно удавалось выявлять самые острые проблемы и направлять органам власти предложения по их решению.

Предприниматели в свою очередь поделились своими проблемами, которые их беспокоят в текущем году, Две проблемы остались прежними – существенная налоговая нагрузка и высокие тарифы. Налоговая нагрузка особенно тревожит тех, кто сменил отмененный режим ЕНВД на УСН, отметили в аппарате

В Усвятах представители малого бизнеса попросили оказать содействие в выделении делянок, поскольку проблема отсутствия мест для заготовки дров для маленьких ИП несет за собой неудобства и для жителей района, которые могут остаться без дров в отопительный сезон.

В Невельском и Куньинских районах обсуждения больше коснулись сферы торговли и применения контрольно-кассовой техники.

В Новосокольническом районе владельцы местных аптек пожаловались на неудобные условия аккредитации фармацевтов. В Печорском районе участников интересовали вопросы работы касс, новый налоговых режим для самозанятых и в целом работа личного кабинета налоговой.

«В целом предприниматели с пониманием относятся к нововведениям, которые в последнее время нелегким бременем ложатся на их плечи, однако солидарны в том, чтобы в момент введения данных новшеств контрольно-надзорные органы относились к ним с пониманием и проводили разъяснительную работу, а не наказывали», - отметили в аппарате.

Именно о такой линии работы бизнес-омбудсмену удалось договориться с руководителем УФНС региона.

В планах Аркадия Мурылева посетить практически все районы до конца марта, За расписанием можно следить в самих муниципалитетах, либо на сайте уполномоченного.