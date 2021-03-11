Общество

Архивисты рассказали о праздновании Масленицы в Пскове 10 лет назад

Десять лет назад Масленичные гуляния в Пскове состоялись 3-5 марта. Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях напомнил об их масштабном праздновании.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Тогда праздновали Масленицу с размахом. Площадкой был выбран "Музейный квартал". Главными героями праздничных событий по традиции остались Дед Скобарь и его внучка Маслена с целой свитой веселых помощников. Среди участников благотворительной акции "Блинные рекорды милосердия" в тот год были: легендарный рок-музыкант Вячеслав Бутусов, народный артист Российской Федерации Иван Краско», - рассказали в госархиве.

В программе гуляний были выступления фольклорных ансамблей, кукольного балагана, частушечные бои, взятие Снежного городка. В Ботаническом саду была создана выставка ледяных фигур и композиций псковских мастеров. Завершалось празднование традиционным сожжением Масленицы.

В этом году по причине пандемии массовые гуляния и сожжение Масленицы не состоятся.