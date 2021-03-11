Общество

Олег Брячак решил выращивать лук

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской думы Олег Брячак решил выращивать лук, отказавшись от покупного. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот решил свой лучок вырастить, надоело покупать безвкусную пластмассу», - отметил он.

Подписчики поддержали идею депутата. «Когда подрастет, на салатик хватит», - заметила женщина.

А жительница Опочки в своем комментарии указала, что выращивает лук в упаковке из-под яиц. «Но не в бумажной, тоже в воде. Растет быстро», - поделилась она.