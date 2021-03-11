Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской думы Олег Брячак решил выращивать лук, отказавшись от покупного. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Вот решил свой лучок вырастить, надоело покупать безвкусную пластмассу», - отметил он.
Подписчики поддержали идею депутата. «Когда подрастет, на салатик хватит», - заметила женщина.
А жительница Опочки в своем комментарии указала, что выращивает лук в упаковке из-под яиц. «Но не в бумажной, тоже в воде. Растет быстро», - поделилась она.