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Общество

Кинолог требуется в псковский ОМОН

13.03.2021 09:59|ПсковКомментариев: 0

На должность полицейского-кинолога инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии требуются кандидаты. Требования: в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Телефон для справок: 89532424871.

Источник: Псковская Лента Новостей
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