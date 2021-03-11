Общество

Кинолог требуется в псковский ОМОН

На должность полицейского-кинолога инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии требуются кандидаты. Требования: в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Телефон для справок: 89532424871.