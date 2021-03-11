Общество

В МЧС напомнили псковичам, как оказать помощь провалившемуся под лед

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона, как помочь провалившемуся под лед. Соттветствующие рекомендации размещены в субботу, 13 марта, на сайте ведомства.

«В экстремальные ситуации, связанные с провалом под лед, люди попадают, в основном, по следующим причинам:

неоправданный риск – человек заведомо знает о грозящей опасности, но все-таки идет на опасный участок льда, рискуя провалиться под воду или оказаться на льдине;

невнимательность – человек не замечает грозящей опасности или его внимание чем-то отвлечено;

Если на ваших глазах под лед провалился человек, немедленно крикните, что идете на помощь. Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь следующих правил: к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными в сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лёд.

Если у вас под рукой окажется доска или палка, толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 3—5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто или куртка в таких случаях может спасти жизнь тонущему.

Как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или на крепкий лёд.

Если человек попал в беду, а вы не в силах помочь, - зовите, кричите, делайте всё возможное, чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи.

Самое главное – сохранять спокойствие! Даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни. Оказать немедленную помощь человеку, оказавшемуся в опасности – благородный долг каждого гражданина.

Оказание первой помощи пострадавшему на воде:

Вытянув пострадавшего на берег, первым делом проверьте, дышит ли он. Если нет, сразу же начинайте делать искусственное дыхание, очистив перед этим ротовую полость и удалив жидкость из легких и дыхательных путей. С пострадавшего необходимо снять и отжать всю одежду, потом надеть (если нет сухой) и укутать полиэтиленом (возникает эффект парника). При общем охлаждении пострадавшего как можно быстрее доставить в теплое (отапливаемое) помещение. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Снять мокрую одежду, тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем», - заключили в ГУ МЧС России по Псковской области.