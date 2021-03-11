Опубликована свежая статистика по COVID-19 в Псковской области

Официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области опубликовал свежую статистику. На данный момент проведено 294323 исследований (1617 за сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 33097 (+97).
Выздоровело – 22082 (109). Умерло – 196 (+3 за сутки).
Ситуация по муниципальным образования: Псков – 11927, Великие Луки – 5780, Бежаницкий район - 312, Великолукский район – 753,
Гдовский район – 454, Дедовичский район – 653, Дновский район - 295, Красногородский район – 193, Куньинский район – 313, Локнянский район - 225, Невельский район – 1310, Новоржевский район – 296, Новосокольнический район – 858, Опочецкий район – 870, Островский район – 1684, Палкинский район – 356, Печорский район – 625, Плюсский район – 494, Порховский район – 1077,
Псковский район – 2761, Пустошкинский район – 291, Пушкиногорский район - 289, Пыталовский район – 260, Себежский район – 513
Струго-Красненский район – 327, Усвятский район – 138. Иногородние (с 30.12.2020) - 43.