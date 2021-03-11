Общество

Псковские волонтеры рассчитали среднюю стоимость блинов на Масленицу

Масленичный рейд по псковским магазинам известных торговых сетей провели активисты волонтерского центра «Единой России» и партийного проекта «Народный контроль». Партийцы выяснили стоимость основных ингредиентов главного праздничного блюда: масла, яиц, муки, молока и сахара и других.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЕР, партийцы выяснили, что по сравнению с прошлым годом цены повысились, но торговые сети, заботясь о своих покупателях, на необходимые продукты к празднику сделали праздничные скидки. Так, стоимость основных блинных ингредиентов следующая: мука 2 кг - 43,99 рублей, масло растительное – 77 рублей, десяток яиц можно купить за 62 рубля, молоко – за 51,49 рублей, сахарный песок – за 45,99 рублей, сметану – за 43,99 рублей.

«В целом потребительская корзина к празднику обойдется в сумму около 500 рублей, включая варенье. А если хозяйка проявит фантазию и приготовит блины с разными начинками и наполнителями, то и к одной тысячи рублей», - отметил активист волонтерского центра «Единой России» Александр Скала.