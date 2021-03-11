Общество

Псковские пенсионеры получили продуктовые наборы к Масленице

Активисты Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», в который входят члены и сторонники партии, ежедневно привозят пожилым жителям города продукты и лекарства. На этой неделе все, кто подал заявки волонтерам на доставку продуктов на дом, получили еще продуктовые наборы к Масленице, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии. В продуктовый набор вошли ингредиенты, необходимые для приготовления блинов: яйца, сахар, молоко, мука. Также наборы получили пожилые псковичи, которые заказывали на этой неделе социальное такси.

«Сейчас, в период пандемии, многие пожилые люди находятся на самоизоляции и не посещают магазины. Они звонят на горячую линию нашего волонтерского центра, и добровольцы доставляют им продукты и лекарства на дом. Волонтеры решили подарить всем, кто обратился в наш центр, масленичные продуктовые наборы, чтобы подарить людям праздничное настроение», - отметил активист волонтерского центра партии Александр Андреев.

Отметим, волонтёрский центр «Единой России» работает в регионе с начала пандемии.

Волонтёры выполняют заявки ежедневно. Оставить свою заявку на получение помощи можно по телефону горячей линии: 8 (800) 444 07 13 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.