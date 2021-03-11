Общество

Известный музыкант побывал в Пскове и посвятил городу нецензурные стихи

Лидер известной российской группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов побывал в Пскове и посвятил городу стихотворение с ненормативной лексикой. Соответствующая запись появилась на странице музыканта в социальных сетях. В стихотворении, начинающемся со строк «Хорошо зимой во Пскове», автор делится впечатлениями от Пскова и горожан.

Фото со страницы Вадима Степанцова в социальных сетях

Отметим, что музыкант периодически приезжает в Псковскую область. В 2019 году сообщалось, что недалеко от поселка Идрица Себежского района он попал в серьезную аварию. Тогда Вадим Степанцов написал, что этот день станет его вторым днем рождения.

Напомним, Вадим Степанцов - создатель поэтической группы «Орден куртуазных маньеристов» и музыкальной группы «Бахыт-Компот». Автор текстов для групп «Браво» («Король Оранжевое лето», «Добрый вечер, Москва», «Жар-птица»), «На-На» и «Тату».