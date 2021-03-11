Общество

Администрация Пскова выразила соболезнования родным Елены Шабановой

Администрация города Пскова выражает искренние соболезнования родным и близким тренера по легкой атлетике Елены Шабановой и всему спортивному сообществу Пскова. Как сообщалось ранее, Елена Шабанова сконачалась 12 марта на 85-м году жизни.

«Многолетний труд Елены Алексеевны в области спорта отмечен успехами ее воспитанников на российской и международной арене, в том числе на Олимпийских играх, - говорится в сообщении городской администрации. - В 1972 году Елена Шабанова переехала вместе с семьей в Псков из Казахстана. Изначально работала тренером по баскетболу в Псковском политехническом колледже. Сама Елена Шабанова была баскетболисткой, выступала за сборную республики и тренировала мужскую сборную Казахстана.

Она работала тренером в детских спортивных школах «Юность» и «Надежда» до 80 лет и стала наставницей целой плеяды легкоатлетов.

Удостоена звания отличника физической культуры и спорта России».

Проститься с Еленой Шабановой можно 16 марта в Свято-Троицком кафедральном соборе в 11:00