Общество

Псковский «Дом белого аиста» стал обладателем «Лохматого оскара»

В Зеленоградске 13 марта проходит торжественная церемония награждения лауреатов международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый оскар»). Как сообщают организаторы премии, в номинации для зоозащитников «В ответе за тех» победителем стал проект «Дом белого аиста». Скорая помощь для пернатых работает под Псковом.

Волонтерский реабилитационный центр для аистов основала на территории федерального природного заказника кандидат биологических наук Марина Сиденко. Главный приз на церемонии в Зеленоградске получил соратник Марины Андрей Григорьев, приехавший в Зеленоградск из Смоленска.

Второе место – у калининградского проекта «Кошкин дом 39», благодаря которому получили помощь и нашли временный кров тысячи кошек, котов и котят. Третье место – у челябинского зоозащитника Карена Даллакяна. Руководитель единственного на Южном Урале приюта реабилитации для диких животных спас семимесячного львенка Симбу.