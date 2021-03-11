Общество

Умер врач-хирург Опочецкой больницы Гарун Зирбуев

В субботу, 13 марта, на 67-м году жизни скончался врач-хирург хирургического отделения Опочецкой межрайонной больницы Гарун Зирбуев. Об этом сообщили в администрации Опочецкого района.

«Практикующий хирург, с большим опытом работы (42года), много лет проработал в лечебном учреждении нашего района. Заслуженно пользовался авторитетом и уважением.

Всегда был верен своему профессиональному долгу – служить и помогать людям.

Доктор. Врач. Профессионал.

Добропорядочный человек...Таким он останется в нашей памяти.

Скорбим. Разделяем горечь утраты. Светлая память», - говорится в сообщении.