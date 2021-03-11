Общество

Факты фиктивной регистрации выявлены в Великолукском и Невельском районах

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в доме в деревне Колпино Невельского района жительница Невеля 1961 года рождения осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Беларусь. Женщина дала признательные показания.

А в квартире дома по улице Больничной в деревне Суханово Великолукского района не работающая великолучанка 1992 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданина Республики Узбекистан. Она также дала признательные показания.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. Подобные примеры в области, к сожалению, далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния.