Общество

Гидрометцентр призвал перестать бояться глобального потепления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал перестать бояться глобального потепления. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперт считает, что потепление климата неизбежно, однако ожидать, что зима в Северном полушарии сократится до двух месяцев к концу тысячелетия, не следует.

«Если предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть, потепление неизбежно», - отметил Вильфанд.

Специалист заключил, что природные факторы оказывают все меньшее влияние на изменение климата, нежели деятельность человека.